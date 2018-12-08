В Тюменской области применены цифровые разработки портфельной компании Роснано

МОСКВА, 8 декабря./ТАСС/. Инновационные российские трансформаторы установлены на цифровой электроподстанции "Уват" ПАО "Транснефть" в Тюменской области, предназначенной для электроснабжения инфраструктуры магистральных нефтепроводов, сообщает пресс-служба "Роснано" .

"Завершено строительство цифровой подстанции на объекте трубопроводного транспорта нефти - масштабного проекта, реализуемого ПАО "Транснефть" в Тюменской области. Подстанция "Уват" стала самым крупным проектом, в котором приняла участие АО "Профотек" (портфельная компания АО "Роснано"), поставив цифровое оборудование и осуществив его монтаж и пуско-наладку", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора АО "Профотек" Олега Рудакова, установленные на подстанции "Уват" системы позволяют усовершенствовать защиту электрооборудования и улучшить качество учета электроэнергии.

В настоящее время АО "Профотек" поставляет свое оборудование ряду российских компаний, в том числе ПАО "ФСК ЕЭС", АО "ОЭК", ПАО "РусГидро", ООО "Газпром энергохолдинг", а также испытывает свои технологические решения на подстанциях в Швейцарии (Group-E), Италии (Terna), Франции (EDF) и Канаде (IREQ, HydroQuebec).