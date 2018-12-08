Володин предложил провести совместный деловой форум России и Пакистана

ТЕГЕРАН, 8 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи со спикером Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Пакистана в субботу предложил провести совместный деловой форум двух стран с участием Торгово-промышленной палаты России.

Встреча политиков проходит в Тегеране в рамках второй конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

"Можно было бы провести совместный деловой форум Торгово-промышленной палаты России и делового сообщества Пакистана. Пригласить на этот форум представителей именно тех сфер, где нам нужно развивать сотрудничество, и при парламентской поддержке сделать все, чтобы этот диалог состоялся", - обратился Володин к своему пакистанскому коллеге.