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Володин предложил провести совместный деловой форум России и Пакистана

Председатель Госдумы также предложил пригласить на этот форум представителей тех сфер, где странам нужно развивать сотрудничество

ТЕГЕРАН, 8 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи со спикером Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Пакистана в субботу предложил провести совместный деловой форум двух стран с участием Торгово-промышленной палаты России.

Встреча политиков проходит в Тегеране в рамках второй конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

"Можно было бы провести совместный деловой форум Торгово-промышленной палаты России и делового сообщества Пакистана. Пригласить на этот форум представителей именно тех сфер, где нам нужно развивать сотрудничество, и при парламентской поддержке сделать все, чтобы этот диалог состоялся", - обратился Володин к своему пакистанскому коллеге.

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Володин, Вячеслав ВикторовичПакистанРоссия
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