Власти Архангельской области предложили создать ТОСЭР в Новодвинске в 2019 году

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Архангельской области планируют создать вторую в регионе территорию социально-экономического развития (ТОСЭР) в 2019 году в моногороде Новодвинске, который находится в Арктической зоне России. Об этом ТАСС сообщил губернатор Архангельской области Игорь Орлов в кулуарах XVIII съезда партии "Единая Россия".

"Документы… по ТОСЭР в Новодвинске уже представлены в адрес Министерства экономического развития РФ, идет их отработка. <…> Мы хотим в первом квартале следующего года эту работу завершить, но придется немало потрудиться и вопрос реакции со стороны федерации, потому что постановление (о создание ТОСЭР) выпускает правительство России", - сказал Игорь Орлов.

По его словам, Новодвинск - это место, где инвесторы ведут себя более активно, и эта территория заслуживает самого серьезного внимания.

Градообразующим предприятием Новодвинска является Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат. В семи моногородах региона (Северодвинске, Новодвинске, Коряжме, Онеге, поселках Октябрьский, Кизема и Североонежск) проживают почти 300 тыс. человек - чуть более четверти населения региона. Первая ТОСЭР в Архангельской области создана в Онеге.