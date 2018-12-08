Минтранс планирует представить анализ по ВСМ Москва - Казань в ближайшее время

МОСКВА, 8 декабря./ТАСС/. Минтранс планирует в ближайшее время обсудить на совещании в правительстве итоги дополнительного анализа эффективности высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Казань. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах съезда партии "Единая Россия".

"Готовится (информация - прим. ТАСС). В ближайшее время мы ее обсуждаем на совещании в правительстве и выносим в Белый Дом", - сказал Дитрих, отвечая на вопрос, готов ли анализ целесообразности строительства ВСМ Москва - Казань.

В конце ноября Дитрих сообщал, что Минтранс по поручению президента РФ Владимира Путина должен дополнительно рассмотреть эффективность высокоскоростной магистрали Москва - Казань и ее участка между Москвой и Нижним Новгородом. По словам министра, президент просил обсудить этот вопрос с китайскими коллегами и проработать с ними экономическую эффективность проекта.

В ноябре газета "Ведомости" сообщала, что Владимир Путин сомневается в необходимости строить ВСМ Москва - Нижний Новгород (первый участок всей ВСМ Москва - Казань).

О ВСМ Москва - Казань

Протяженность ВСМ Москва Казань составит около 790 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч, на трассе будут организованы остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани составит 3,5 часа против нынешних 14 часов.

Согласно плану развития магистральной инфраструктуры, первый участок ВСМ от Москвы до Нижнего Новгорода стоимостью более 620 млрд рублей может быть введен в эксплуатацию до 2024 года. Общий объем инвестиций в ВСМ Москва - Казань Минтранс РФ оценивает в 1,7 трлн рублей.