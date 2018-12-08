Бурятия после вхождения в ДФО подаст заявки на создание ТОР в Гусиноозерске и Улан-Удэ

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Бурятии после вхождения в Дальневосточный федеральный округ (ДФО) подадут в начале 2019 года заявки на создание территорий опережающего развития (ТОР) в Гусиноозерске и Улан-Удэ. Об этом заявил ТАСС в кулуарах съезда партии "Единая Россия" глава республики Алексей Цыденов.

Президент России Владимир Путин 3 ноября подписал указ о передаче Бурятии и Забайкальского края из состава Сибирского федерального округа в ДФО, который теперь объединяет 11 регионов. Правительству РФ поручено в трехмесячный срок привести свои акты в соответствие с указом.

"В начале года [документы] подадим. Это Гусиноозерск, там у нас ТОР сельхозориентированный, это в городе Улан-Удэ - промышленный ТОР. Мы уже понимаем, что с ними делать", - сказал Цыденов, не исключив, что в Бурятии возможно создание и других ТОР.

Глава региона добавил, что правительство республики рассматривает также варианты формирования ТОР туристской направленности. "Но здесь есть вопрос к законодательству, поскольку у нас основные объекты туризма [расположены] в центральной экологической зоне [Байкальской природной территории]. Сейчас изучаем все возможные варианты", - пояснил Цыденов.

Он напомнил, что в Бурятии есть одна ТОР - в моногороде Селенгинск, там уже работают несколько резидентов в области деревообработки, мебельного производства, производства оборудования для сельскохозяйственной техники. "Там определен якорный инвестор с проектом по строительству птицефабрики. Стоимость этого проекта - 5 млрд рублей. <…> В начале 2019 года с ними соглашение заключим, сейчас компания подтверждает свою финансовую состоятельность", - сказал Цыденов.