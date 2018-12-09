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Арест главы Nissan и Renault

СМИ: Макрон попросил Абэ способствовать сохранению альянса Nissan-Renault-Mitsubishi

Как сообщает газета Mainichi Shimbun, японский премьер ничего не ответил на соответствующую просьбу президента Франции

ТОКИО, 9 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе состоявшейся на прошлой неделе в Буэнос-Айресе встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, попросил его поспособствовать сохранению альянса Nissan-Renault-Mitsubishi на фоне ситуации вокруг ареста Карлоса Гона. Об этом в воскресенье сообщила газета Mainichi Shimbun.

В то же время отмечается, что глава японского правительства ничего не ответил на соответствующую просьбу президента Франции.

Ранее местные СМИ сообщали, что 10 декабря бывшему главе японского автомобилестроительного концерна Nissan Карлосу Гону и бывшему члену совета директоров корпорации Грегу Келли могут быть выдвинуты официальные обвинения и в очередной раз продлен арест. Карлос Гон и один из его приближенных, член совета директоров Nissan Грег Келли, были арестованы специальной следственной группой Токийской прокуратуры 19 ноября по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. В частности, Гон подозревается в том, что он в течение пяти лет задекларировал только половину из полученного им вознаграждения за работу на посту главы Nissan в размере около 10 млрд иен (почти $89 млн).

Теги
ЯпонияФранцияАбэ, СиндзоМакрон, ЭмманюэльАрест главы Nissan и Renault
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