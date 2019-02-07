Лизинговый портфель "Газпромбанк Лизинга" в 2018 году вырос на 41%

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. "Газпромбанк Лизинг" нарастил в 2018 году лизинговый портфель на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 192 млрд рублей, сообщается в материалах компании.

Отмечается, что объем нового бизнеса компании по стоимости нового имущества увеличился в 1,5 раза и составил 59 млрд рублей. По данным "Газпромбанк Лизинг", рост нового бизнеса за прошлый год в основном обусловлен спросом со стороны предприятий добывающего сектора (уголь, золото, нефть и газ): были профинансированы проекты на общую сумму 14,6 млрд рублей, 7,6 млрд из них - это контракты с предоставлением субсидий по госпрограммам из федерального бюджета.

Также в 2018 году были профинансированы новые проекты с применением госпрограмм льготного лизинга на общую сумму 21,2 млрд рублей против 9,3 млрд рублей годом ранее. В основном это программы Фонда развития промышленности от Минпромторга РФ "Автопром" и "Строительно-дорожная и коммунальная техника", а также госпрограммы Белоруссии. В целом в 2018 году "Газпромбанк Лизинг" привлек средства из федерального бюджета для клиентов в размере 1,1 млрд рублей - это займы Фонда развития промышленности и программы льготного лизинга.

Генеральный директор "Газпромбанк Лизинга" Максим Агаджанов отметил, что в текущем году компания сфокусируется на развитии ключевых компетенций - это аренда буровых установок и лизинг железнодорожной техники.

"Ключевыми точками роста в свою очередь для нас станут развитие автолизинга в сегменте МСБ и лизинг судов. Здесь мы видим хорошие перспективы, чтобы войти в топ рейтингов и занять свою нишу на российском рынке лизинга", - отметил он.