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Международные резервы России за неделю выросли на $7,9 млрд

Как сообщает Банк России, показатели поднялись вследствие положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 1 февраля 2019 года составили $477,7 млрд, что на $7,9 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Как отмечается в сообщении регулятора, резервы выросли на 1,7% вследствие положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

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