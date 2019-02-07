Экспортно-импортные ж/д перевозки зерна в/из портов в январе сократились на 20%

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Железнодорожные перевозки зерновых грузов в экспортном и импортном направлениях в/из портов по итогам января 2019 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,2% и составили 980,87 тыс. т.

По данным ГВЦ РЖД, объем ж/д перевозок зерна на экспорт в порт Новороссийск за отчетный период составил 581,01 тыс. т, что на 26% меньше, чем в январе 2018 года. В порт Туапсе доставлено 183,26 тыс. т (-5,2%), Лиепая (Латвия) - 76,35 тыс. т (-49,2%). На долю перевозок зерна в порт Новороссийск пришлось до 60% экспортных отправок, в порт Туапсе - 19%, Лиепая - 8%.

Импортная ж/д перевозка из порта Новороссийск составила 0,98 тыс. т.