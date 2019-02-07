Власти Петербурга ведут переговоры по заключению трех специнвестконтрактов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга ведут переговоры с компаниями по заключению трех специальных инвестиционных контрактов (СПИК) в области автомобилестроения и фармацевтики. Об этом сообщил журналистам начальник управления развития промышленности комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Алексей Яковлев.

"Пока называть компании преждевременно. Но мы можем сказать по отраслям, это в том числе автомобильная отрасль и фармацевтика. [Переговоры ведутся по СПИК] с тремя компаниями", - отметил он, отвечая на вопрос ТАСС.

Как ранее сообщал ТАСС, в конце прошлого года депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли закон, который вводит льготные ставки по налогу на имущество и налогу на прибыль для организаций-участников СПИК. Льготы даются на период выхода контракта на проектную мощность плюс пять лет, но не более 10 лет. Ввод этих льгот за период их действия, по расчетам властей, позволит дополнительно привлечь в промышленность города около 30 млрд рублей инвестиций.

Ряд предприятий Петербурга уже реализует такие контракты. Среди них "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (производство автомобилей Hyundai, сумма СПИК - 16,6 млрд рублей) и "Герофарм" (фармацевтика, 3,3 млрд рублей).

Как ранее сообщал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, старый формат СПИК должны перестать заключаться в 2019 году, их заменит СПИК 2.0., который предполагает обязательное привлечение субъекта и муниципалитета, а также продления срока действия до 20 лет.