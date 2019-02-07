Гидрометаллургический завод в Лермонтове примет на практику студентов со Ставрополья

ПЯТИГОРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Градообразующий Гидрометаллургический завод (ГМЗ) в городе Лермонтов, возобновивший работу после 1,5 лет простоя, планирует в 2019 году принять более 20 студентов-практикантов химических специальностей из профильных вузов Ставропольского края. Об этом сообщает в четверг пресс-служба инвестора предприятия Альберта Авдоляна.

"Для привлечения молодых кадров мы обеспечиваем их возможностями для профессионального образования и карьерного роста, расширяем сотрудничество с профильными учебными заведениями. В рамках этого сотрудничества до конца года мы планируем принять не менее 23 студентов из вузов с химическим уклоном", - приводит пресс-служба слова председателя совета директоров группы предприятий по производству минеральных удобрений и лигатур, куда в том числе входит ГМЗ, Андрея Коробова.

Набор произойдет впервые после возобновления работы предприятия в ноябре 2018 года. Практиканты могут рассчитывать на достойную зарплату (в среднем 36,6 тыс. рублей на предприятии), компенсацию аренды за жилье. Также завод готов предоставить свою исследовательскую лабораторию для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) студентов-практикантов.

О предприятии

Группа, в состав которой входят ГМЗ, ООО "Интермикс Мет" (ИММ) и "Южная энергетическая компания" (ЮЭК) более полутора лет находилась в тяжелом финансовом положении. Реанимация производства началась после сделки 4 октября 2018 года, когда Авдолян, известный вложениями в телекоммуникации и занимающий 146-е место в рейтинге Forbes "200 богатейших бизнесменов России 2018", вошел в капитал комплекса. Он стал совладельцем 75% +1 акции ГМЗ, 75% +1 доли ИММ и 100% ЮЭК.

На сегодняшний день на трех предприятиях Группы (Гидрометаллургический завод, Южная энергетическая компания и Интермикс-Мет) работают 953 человека. Полномасштабный запуск ИММ, выпускающего лигатуры для Минобороны РФ и Роскосмоса, запланирован на апрель-май 2019 года. Объем совокупных инвестиций в оба завода составляет порядка 3 млрд рублей, сообщает пресс-служба.