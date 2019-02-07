Власти Липецкой области надеются на серьезный рост инвестиций в регион

ЛИПЕЦК, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Липецкой области надеются на конструктивное сотрудничество с инвесторами, готовыми реализовывать различные проекты в регионе. Об этом сообщил в четверг врио главы области Игорь Артамонов, комментируя первенство региона в январском рейтинге инвестактивности по версии делового журнала "Инвест-Форсайт".

"Мы ищем сторонников, готовых инвестировать и реализовывать самые разные проекты на территории Липецкой области. При взаимной заинтересованности и конструктивном сотрудничестве мы сможем добиться серьезного роста в этой сфере", - сказал Артамонов. При этом он напомнил, что лидерство в рейтинге Липецкая область удерживает на протяжении уже пяти месяцев.

В пресс-службе обладминистрации ТАСС пояснили, что в основе рейтинга лежат сообщения о запускаемых и реализуемых инвестиционных проектах. "По отраслевой структуре проектов, реализуемых на территории области, регион вышел на первое место в рейтинге благодаря сообщениям об инвестициях в агропромышленном комплексе, промышленности, ЖКХ и инфраструктуре", - сказал собеседник агентства.

В частности, продолжили в пресс-службе, на текущий год в особой экономической зоне "Липецк" планируется запуск не менее шести новых предприятий. Кроме того, липецкое ООО "Черкизово-Свиноводство" получает кредит в размере 15,4 млрд рублей для строительства, реконструкции и модернизации свиноводческих комплексов.