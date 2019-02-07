Более 2 млрд рублей направят в Липецкой области на решение проблемы с мусором в регионе

ЛИПЕЦК, 7 февраля. /ТАСС/. Свыше 2 млрд рублей планируется направить в Липецкой области на реализацию регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", который будет реализован в рамках нацпроекта "Экология". Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе областной администрации.

"На решение "мусорного вопроса" регион получит от федерального центра почти 1,5 млрд рублей, еще 545 млн рублей выделят на эти цели из региональной казны", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что эти средства планируется пустить, прежде всего, на строительство мусоросортировочных комплексов в четырех районах и на покупку оборудования для утилизации твердых коммунальных отходов.

Собеседник агентства также напомнил, что регион приступил к выполнению нацпроекта "Экология". Как ожидается, в рамках связанного с ним регионального проекта "Чистый воздух" будет снижен уровень загрязнения атмосферного воздуха в Липецке. Подобный эффект власти рассчитывают получить за счет уменьшения общего объема выбросов загрязняющих веществ.

"В целом, проекты "Чистая страна" и "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" направлены на повышение эффективности обращения с отходами производства и потребления", - отметили в пресс-службе.