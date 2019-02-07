УФАС выявило признаки сговора среди поставщиков медикаментов в медучреждения Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу выявило признаки картельного соглашения между 13 компаниями, которые участвовали в более чем 200 торгах на поставку медикаментов и расходных материалов в бюджетные медучреждения города в 2015-2018 годах, отмечается в сообщении ведомства.

В рамках исполнения контрактов по указанным торгам совокупный доход этих предприятий составил более 849 млн рублей.

"Шестого февраля 2019 года комиссия Санкт-Петербургского УФАС России установила в действиях 13 компаний наличие картельного соглашения. В 2015-2018 годах указанные хозяйственные субъекты участвовали в более чем 200 торгах на поставку медикаментов и расходных материалов в бюджетные медучреждения Санкт-Петербурга", - указывается в сообщении.

По данным антимонопольного органа, указанные организации использовали одинаковые IP-адреса (уникальный адрес компьютера, подключенного к локальной сети или интернету), имели общих сотрудников и вели совместную административно-хозяйственную деятельность.

Компании согласованно увеличивали начальную (максимальную) цену контрактов в момент предоставления коммерческих предложений, отмечают в ФАС.

В связи с наличием в действиях компаний признаков ограничения конкуренции путем заключения картельного сговора, ведомство собирается передать материалы дела в управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для рассмотрения его в рамках статьи 178 ("Ограничение конкуренции") Уголовного кодекса РФ.