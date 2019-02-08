Reuters: США присоединились к новой фазе расследования в отношении Petrobras

ТАСС, 8 февраля. Следователи министерства юстиции США присоединились к новой фазе бразильского антикоррупционного расследования в отношении государственной нефтегазовой компании Бразилии Petrobras. Об этом в четверг со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters.

По его данным, американское министерство изучает обвинения в коррупции против бывшего американского партнера Petrobras, который ранее уже был признан виновным в участии в коррупционной схеме в другой стране с транснациональными биржевыми компаниями Trafigura и Vitol, а также с швейцарской трейдинговой компанией Glencore. Название американской фирмы не приводится.

Связанный с Petrobras коррупционный скандал уже более 3,5 лет остается в Бразилии в центре общественного внимания. В правоохранительных органах полагают, что участники преступных финансовых схем похитили из бюджета компании несколько миллиардов долларов. За это время в следственном изоляторе побывали десятки топ-менеджеров Petrobras, многие из которых согласились сотрудничать со следствием и дали показания против представителей деловой и политической элиты страны в обмен на смягчение приговора. Среди фигурантов громкого дела более 60 политиков, в том числе действующие и бывшие парламентарии, партийные лидеры и губернаторы.

Обвинения в коррупции в рамках расследования хищений в Petrobras были выдвинуты и в адрес экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, позже суд приговорил его к 12 годам и 11 месяцам тюрьмы. В общей сложности в отношении бывшего бразильского лидера в последние годы было открыто семь уголовных дел, по одному из которых он был оправдан.