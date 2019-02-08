"Русал" ожидает роста спроса и повышения цен на алюминий в 2019 году

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. "Русал" ожидает увеличения спроса на алюминий в текущем году, а также повышения цен на металл, следует из пресс-релиза компании.

"В целом рынок алюминия испытывает существенный дефицит, спрос будет расти, у цены на алюминий есть потенциал роста", - говорится в сообщении компании.

Также в компании отметили, что ожидают большей сбалансированности рынка алюминия в 2019 году.

Кроме того, компания прогнозирует более высокий по сравнению с 2018 годом спрос на лом.

Ранее холдинг опубликовал производственные результаты за 2018 год. Так, по итогам прошлого года "Русал" произвел 3,753 млн т алюминия, что на 1,3% больше, чем годом ранее. Продажи компании при этом сократились на 7,2% - до 3,671 млн т.

На фоне отчета акции "Русала" на открытии торгов на Гонконгской фондовой бирже выросли на 4%, на Московской бирже - на более чем 5%.