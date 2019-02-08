Крупнейший банк Крыма планирует подключиться к системе быстрых платежей до июля

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Крупнейший банк в Крыму - Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) - планирует подключиться к разработанной Банком России Системе быстрых платежей до конца первого полугодия. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

Система быстрых платежей в ограниченном режиме запущена в России с 28 января в 12 банках, в полноценном режиме система заработает с 28 февраля. Она позволит физическим лицам осуществлять мгновенные платежи в круглосуточном режиме по простым идентификаторам (например, по номеру мобильного телефона) независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода.

"РНКБ Банк в настоящее время проводит подготовительные работы по внедрению системы быстрых переводов. Банк планирует подключиться к системе до конца первого полугодия 2019 года, и она сразу будет доступна клиентам", - сообщили в пресс-службе.

РНКБ - системообразующий банк Республики Крым со стопроцентным госучастием. У банка более 800 банкоматов, столько же терминалов самообслуживания и более 14 тыс. платежных терминалов. РНКБ обслуживает свыше 1,6 млн физических лиц и около 52 тыс. корпоративных клиентов.