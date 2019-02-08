ЦБ РФ: реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в январе вырос на 0,5%

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в январе 2019 года увеличился на 0,5% по отношению к декабрю 2018 года, говорится в материалах ЦБ РФ.

Так, реальный эффективный курс рубля к доллару в январе вырос на 1,3%, к евро - на 0,7%.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте России.

По итогам 2018 года реальный эффективный курс рубля опустился на 6,9%, в том числе к доллару - на 10,8%, к евро - на 6,9%.