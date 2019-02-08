МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания S7 готова начать полеты на Байконур с апреля 2019 года в случае получения всех необходимых разрешений, говорится в сообщении перевозчика.

"S7 Airlines готова выполнять регулярные рейсы из Москвы в аэропорт Крайний с 1 апреля 2019 года в случае получения всех необходимых разрешений, - говорится в сообщении авиакомпании. - Полеты будут выполняться из московского аэропорта Домодедово еженедельно на воздушных судах Embraer170".

Авиакомпания готова открыть продажу авиабилетов сразу после получения всех необходимых согласований, связанных с особым статусом комплекса "Байконур", уточняется в сообщении.

Ранее о готовности возобновить полеты на Байконур при наличии спроса сообщила авиакомпания "Алроса". Как сообщил ТАСС генеральный директор авиакомпании Андрей Гулов, авиакомпания прекратила заказные перелеты на Байконур (аэропорт Крайний) в декабре 2018 года в связи с отсутствием заявок со стороны партнеров.

Источник на Байконуре рассказал ТАСС, что прямые рейсы прекратила и авиакомпания "Руслайн". Ее комментарием ТАСС пока не располагает. Как предположил собеседник агентства, туристы и журналисты теперь будут летать на космодром через аэропорт города Кызылорда. Сейчас до Кызылорды можно добраться прямым рейсом "Аэрофлота" или с пересадкой через Астану либо Алма-Ату.

Космодром Байконур и одноименный город в Казахстане обслуживают два аэропорта - Крайний и Юбилейный.