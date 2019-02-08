Нижегородские фермеры, занимающиеся разведением овец и коз, получат господдержку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 февраля. /ТАСС/. Сельхозпроизводители, занимающиеся разведением овец и коз в Нижегородской области, получат государственную поддержку сообщил ТАСС в пятницу губернатор Глеб Никитин.

Он отметил, что до сих пор овцеводство и козоводство в Нижегородской области было слабо развито, хотя экологически чистое козье или овечье молоко хотели бы покупать многие нижегородцы.

"Господдержка козоводства и овцеводства поможет развитию фермерства в районах области, созданию в сельских территориях новых рабочих мест. Это очень важная социальная задача", - уточнил Никитин.

Субсидии смогут получить фермеры, реализующие инвестпроекты по строительству и реконструкции объектов для содержания мелкого рогатого скота по программе "Развитие молочного скотоводства с применением современных технологических решений в Нижегородской области". "Кроме того, субсидии могут быть направлены и на создание вспомогательных производственных зданий на имеющихся площадках по производству молока", - добавил Никитин.

В пресс-службе главы региона ТАСС напомнили, что в 2019 году на реализацию программы "Развитие молочного скотоводства с применением современных технологических решений в Нижегородской области" выделено 545 млн рублей, что на 290,7 млн рублей больше, чем в 2018 году.

Кроме того, на развитие сельского хозяйства в регионе в 2019 году выделено более 370 млн рублей. По сравнению с предыдущим годом финансирование программы увеличено почти на треть, то есть на 92,1 млн рублей.