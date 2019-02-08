В Курской области с 2020 года начнут создавать сеть станций заправки газомоторным топливом

КУРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Курской области приступят в 2020 году к созданию в регионе сети станций для заправки автотранспорта природным газом. Новый для области, где на сейчас нет заправок подобного типа, проект представят на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщила ТАСС в пятницу директор Агентства по привлечению инвестиций Курской области Ирина Кочева.

"Для Курской области, согласно предварительным данным Минэнерго, нужно создать 19 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). К 2020 году уже планируется сформировать программу, выйти на проектирование и строительство, получив поддержку Минэнерго в рамках программы", - сказала собеседница агентства.

По словам Кочевой, предпосылками для создания в регионе сети заправок на метане стали экологичность и экономическая выгода (природный газ на 30% дешевле переработанного топлива), а также запрос со стороны сельхозтоваропроизводителей. В 2019 году в регионе проведут необходимую предпроектную работу и определят земельные участки для размещения заправок. Ориентировочный объем средств, необходимый для реализации проекта, оценивается на уровне более 2 млрд рублей.

Этапы ввода станций будут зависеть от потребностей потребителя.

Помимо проекта по развитию рынка газомоторного топлива на инвестиционном форуме в Сочи Курская область также представит проекты по созданию газохимического кластера, сети сельскохозяйственной кооперации, селекционно-семеноводческого комплекса в регионе, строительству нового здания аэровокзала в Курске, а также ряд других проектов. Планируется заключение инвестиционных соглашений, направленных на развитие экономики области, в том числе с ПАО "МРСК Центра", ВТБ, Сбербанком, госкорпорацией "Росатом".

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.