Рослесхоз намерен внедрить в регионах РФ систему электронного контроля сбыта древесины

КАЗАНЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Федеральное агентство лесного хозяйство России (Рослесхоз) планирует распространить в регионах РФ систему электронного контроля торговли древесиной "Лес ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система)". Данный шаг призван исключить возможность попадания незаконно заготовленной продукции в оборот, сообщил журналистам в пятницу руководитель Рослесхоза Иван Валентик.

По его словам, в Иркутской области в рамках пилотного проекта в 2017-2018 годах была отработана технология использования сопроводительного документа с электронной RFID-меткой, в которой заранее заносятся сведения о разрешенном объеме древесины на основе отчетов о заготовке. Такая электронная карточка является уникальной для каждой перевозимой партии. Данная система исключает случаи перевоза разного объема древесины по одному и тому же сопроводительному документу либо его подделке, потому что карточка кодируется и имеет уникальный номер.

"Сегодня стоит задача стоит в том, чтобы закон в том виде, в каком он начал работать в Иркутской области, был распространен на те регионы, в которых еще нет подобного законодательства. Это и Бурятия, и Забайкальский край, это и уточнение положений в Кировской области и Пермском крае. Должны быть жесткие нормы, которые устанавливают единые и прозрачные правила. Вот тогда система "Лес ЕГАИС", жесткое региональное законодательство создадут необходимый инструментарий для того, чтобы побороть эту проблему", - сказал Валентик.

Он добавил, что для решения вопроса необходимо внести изменения в Лесной кодекс РФ, "предусмотрев использование электронного сопроводительного документа и регистрации этого документа в системе".