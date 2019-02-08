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Антикоррупционное бюро Украины расследует хищения в госкомпаниях на почти $667 млн

Эта сумма намного превышает транши МВФ, отметил директор бюро Артем Сытник

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что выявленные им убытки госпредприятий превышают 18 млрд гривен (почти $667 млн). Эту сумму в пятницу на пресс-конференции в Киеве назвал директор бюро Артем Сытник.

"Размер убытков государственных предприятий по делам, расследуемым НАБУ, превышает 18 млрд гривен. Эта сумма намного превышает транши, которые мы получаем от Международного валютного фонда", - приводит его слова украинское издание "Лига.Бизнес".

Сытник отметил, что существуют "очень циничные схемы". В качестве примера глава НАБУ привел дело о хищении средств бывшими служащими госпредприятия "Укркосмос". "Был шанс за донорские средства запустить спутник на орбиту, но, к сожалению, ни средств, ни спутника нет", - подчеркнул он, добавив, что должностные лица по этому делу привлечены к ответственности.

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