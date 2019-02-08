Путин наградил Грефа орденом за вклад в развитие банковской системы

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил председателя правления Сбербанка Германа Грефа орденом "За заслуги перед Отечеством II степени". Соответствующий указ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Герман Греф: не лги, не воруй, не ленись

"За значительный вклад в развитие и укрепление банковской системы, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством II степени" Грефа Германа Оскаровича <...>", - говорится в документе.

В пятницу Грефу исполняется 55 лет.

Глава Сбербанка ранее был награжден также орденами Александра Невского, "За заслуги перед Отечеством" III (2011) и IV (2007) степеней, Почета (2014), медалью Столыпина П. А. II степени (2009). Он отмечен также благодарностью правительства РФ (2016). Кроме того, Греф является офицером французского ордена Почетного легиона (2010).