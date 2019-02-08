Сбербанк в Белгороде подал иск о банкротстве дилера Nissan из-за долга

ТАСС, 8 февраля. Белгородское отделение "Сбербанка России" подало в арбитражный суд Белгородской области иск о банкротстве компании "Дженсер-Белгород", которая является официальным дилером Nissan. Сумма исковых требований по невыполненным кредитным обязательствам составляет 6,1 млрд рублей, следует из данных картотеки арбитражных дел.

Заинтересованными лицами в судебном процессе завялено управление Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области, а также региональные управления Росреестра и Федеральной налоговой службы.

Дополнительные материалы по делу пока не опубликованы.