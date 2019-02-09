Эксперт: Венесуэла может восстановить добычу нефти до 3 млн баррелей в сутки к 2023 году

КАРАКАС, 9 февраля. /ТАСС/. Четыре года потребуется Венесуэле на восстановление добычи нефти до уровня 2016 года, когда он составлял 3 млн баррелей в сутки, если будут приняты меры по оздоровлению экономики. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал бывший министр финансов Венесуэлы (2007-2008), профессор экономики университета Сулии Родриго Кабезас.

Кабезас в 2009-2012 годах входил в секретариат созданной Уго Чавесом Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) и оставался членом партии до 2015 года, после чего покинул ее из-за разногласий с новым лидером PSUV и президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

"По прогнозам, при достаточном финансировании Венесуэла может вернуться к уровню добычи в 3 млн баррелей в сутки за четыре года, а за 10 лет выйти на уровень 6 млн баррелей в сутки, - сказал он. - Потенциал Венесуэлы в этой сфере не подлежит сомнению".

Причины падения

Кабезас раскритиковал меры правительства в нефтяной сфере, которые привели к падению объема добычи с 3 млн баррелей в сутки до примерно 1 млн баррелей с 2016 года. В частности, он отметил, что падение производства произошло из-за отсутствия финансирования и роста задолженности крупнейшей нефтяной компании Венесуэлы PDVSA.

Среди причин роста задолженности он назвал невыгодный официальный курс обмена валюты, установленный государством. "При официальном курсе 10 боливаров за $1 фактический курс составлял 2-3 тыс. боливаров за $1, - отметил он. - Ни одна компания не могла вернуть вложенное, а о доходах и речь не шла".

В числе других причин он назвал низкую квалификацию менеджмента. "Было безответственно назначить президентом PDVSA генерала Национальной гвардии Мануэля Кеведо только по той причине, что у него был большой опыт в строительстве социального жилья", - сказал он.

Кроме того, Кабезас указал на чрезмерный рост числа сотрудников компании. "PDVSA может вполне работать с 30 тыс. человек. Но в 2016-2017 году сотрудников, получавших зарплату за счет компании, было 140 тыс. человек. Это политический клиентелизм", - считает Кабезас.

Путь из кризиса

Помимо проблем, вызванных падением добычи нефти, Венесуэла страдает от гиперинфляции и высокого государственного долга, отметил Кабезас. Для восстановления экономики, по его мнению, необходимо в первую очередь преодолеть гиперинфляцию, стабилизировав курс боливара по отношению к доллару, а для этого накопить золотовалютные резервы.

"Нужно поднять резервы - хотя бы $35 млрд, чтобы обеспечить национальную валюту, - считает он. - Венесуэле придется обращаться за помощью к международным финансовым системам - это МВФ, Всемирный банк, Межамериканский банк развития". По мнению Кабезаса, стабилизация курса боливара на основе его рыночной стоимости позволит нефтяным компаниям вновь получать прибыль и вкладывать ее в развитие производства.

Правительство Венесуэлы считает главной причиной экономических сложностей страны введенные США санкции, в том числе против финансового сектора. Как неоднократно заявлял президент Николас Мадуро, они направлены на "удушение" экономики страны и ее народа.