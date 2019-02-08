Глава РФПИ: ускорение роста ВВП и резервов создаст условия для повышения рейтингов России

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Реализация национальных проектов, постепенное ускорение роста ВВП РФ, дальнейший рост резервов правительства создаст условия для изменения прогноза по суверенному рейтингу страны на "позитивный" и последующего повышения рейтингов РФ международными агентствами. Такое мнение высказал ТАСС генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Международное рейтинговое агентство Moody's сообщило ранее, что повысило рейтинг России до "Baa3" со "стабильным" прогнозом.

"Преградой для повышения рейтинга и его прогноза назван низкий экономический рост и необходимость реализации структурных реформ, нацеленных на повышение производительности труда. Но все эти меры составляют основу национальных проектов, активный вклад в реализацию которых вносит РФПИ. Уверен, что постепенное ускорение роста ВВП вместе с дальнейшим ростом резервов правительства создаст условия для изменения прогноза по рейтингу на "позитивный" и последующего его повышения", - сказал он.

Дмитриев отметил, что благодаря эффективным действиям властей экономика России в последние годы довольно быстро оправилась от шока упавших цен на нефть. "Профицитный бюджет и бюджетное правило, сильный платежный баланс и возросшие золотовалютные резервы ЦБ, крайне низкий госдолг и пенсионная реформа - все это вновь отмечено [рейтинговым агентством] в качестве сильных сторон российской экономики", - пояснил он.

Moody's оказалось последним агентством, вернувшим суверенный рейтинг на инвестиционный уровень. Ранее в феврале 2018 года S&P повысило рейтинг РФ до инвестиционного уровня "BBB-".

Суверенный рейтинг был понижен двумя агентствами - Moody's и S&P - до спекулятивного в 2015 году на фоне введения санкций США и Евросоюза, падения цен на нефть и высокой волатильности на валютном рынке. Fitch при этом оставил рейтинг без изменений на уровне "BBB-".