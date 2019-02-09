WSJ: союзничающие с США курды поставляют нефть властям Сирии через компанию-посредника

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Сирийские курды, являющиеся одними из союзников США в республике, осуществляют торговые сделки по продаже нефти находящейся под американскими санкциями компании-брокеру, которая затем поставляет сырье правительству Сирии. Об этом сообщила в пятницу в газета The Wall Street Journal.

По данным ее источников, коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС), состоящая преимущественно из курдов, поставляет нефть сирийской компании Qatirji Group. Она находится под американскими и европейскими санкциями за продажу нефти правительству сирийского президента Башара Асада, пишет издание.

Как оно отмечает, нефть добывается на территориях в восточной части Сирии, находящихся под контролем курдов. СДС ранее при поддержке возглавляемой США коалиции выбила оттуда боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и контролирует большую часть находящихся в регионе нефтяных и газовых месторождений.

Как пишет газета, практически каждый день автоцистерны перевозят сырье, проданное курдами Qatirji Group, которое затем доставляется в нефтеперерабатывающие заводы, принадлежащие сирийским властям. Когда указанные территории находились под контролем ИГ, боевики также продавали нефть данной компании, которая в итоге опять же поставляла ее правительству страны, отмечает газета. Как говорится в материале, сложившаяся схема демонстрирует недостаточность усилий, предпринимаемых Вашингтоном с целью усиления экономического и санкционного давления на сирийские власти.

Qatirji Group принадлежит некому Мухаммеду аль-Катирджи. В сентябре 2018 года минфин США ввел санкции в отношении аль-Катирджи и его компании за содействие торговле нефтью между сирийским правительством и боевиками ИГ.