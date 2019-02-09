Матвиенко: законодательство в области лесного хозяйства нуждается в тщательном анализе

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в законодательстве в области лесного хозяйства сложилась ситуация, когда оно способствует бесконтрольным и незаконным вырубкам леса. Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Россия-24" в субботу.

"Законодательство было изменено, на мой взгляд, в угоду как раз тем, кто занимается черными вырубками. Изменен Лесной кодекс, в разы уменьшилось количество лесников - лес оставили без хозяина, без присмотра. В первую очередь, необходимо провести тщательный анализ заключенных, начиная с мутных 90-х годов, многолетних, долгосрочных арендных договоров, заключенных за какие-то копеечные средства, на предмет законности предоставления и того анализа, как арендаторы выполняют свои обязательства в соответствии с этими договорами. Там, где был нарушен закон или нарушаются обязательства, необходимо незамедлительно расторгнуть эти незаконные договора", - сказала Матвиенко.

По ее словам, в стране сложился теневой бизнес в сфере лесного хозяйства. "Это результат наплевательского отношения арендаторов к своим обязательствам, это бесконтрольность региональных властей, и с молчаливого такого согласия, наблюдение со стороны Рослесхоза", - пояснила Матвиенко.

Ранее в январе Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала руководителя Рослесхоза Ивана Валентика, который, по ее словам, за восемь лет работы на своем посту не смог решить проблемы, связанные с незаконной вырубкой лесов. Она призвала его активнее начать работу по этому вопросу и через полгода доложить о конкретных предпринятых мерах и результатах.