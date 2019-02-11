АЛЬ-УЛА /Саудовская Аравия/, 11 февраля. /ТАСС/. Российские археологи получат возможность работать в Саудовской Аравии, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Действительно, в Саудовскую Аравию раньше не допускали наших археологов. Сейчас достигнута договоренность с руководством Саудовской Аравии, что наши археологи будут здесь активно работать, они их приветствуют, это очень важно", - сказал он.

Накануне в провинции Аль-Ула прошла презентация стратегии ее развития как первого туристического направления в королевстве. Дмитриев принял участие в церемонии в качестве гостя и провел встречи с партнерами из Саудовской Аравии.