Акционеры Роснано продлили на 10 лет договор с управляющей компанией

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Акционеры АО "Роснано" продлили на 10 лет полномочия ООО "Управляющая компания "Роснано" по управлению активами нанотехнологической компании, сообщает пресс-служба Роснано в понедельник.

"Общее собрание акционеров АО "Роснано" приняло решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества к ООО "УК "Роснано" сроком на 10 лет. Решение принято единственным акционером АО "Роснано" на основании соответствующих директив правительства РФ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что совет директоров АО "Роснано" принял решение рекомендовать общему собранию акционеров компании продлить на 10 лет полномочию ООО УК "Роснано" по управлению активами компании.

Действующий договор управления между "Роснано" и управляющей компанией завершился 11 февраля 2019 года.