Власти Карелии планируют выручить от приватизации убыточных совхозов 70 млн рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Власти Карелии планируют выручить не менее 70 млн рублей от приватизации двух убыточных совхозов "Ведлозерский" и "Толвуйский", которые на 100% принадлежат Минимущества региона. Продажа позволит привлечь инвесторов для модернизации предприятий, сообщил ТАСС вице-премьер карельского правительства, министр сельского и рыбного хозяйства республики Владимир Лабинов.

"Министерство имущественных и земельных отношений провело оценку предприятий. Стоимость "Ведлозерского" была определена в размере 42 млн рублей, "Толвуйского" - 28 млн рублей. Ранее мы объявили прием заявок на участие в торгах, но ни один инвестор не заявился. Эту процедуру мы повторяем еще раз", - сказал Лабинов.

По его словам, если не будет конкурса среди инвесторов, то совхозы могут быть проданы по начальной цене. Предприятия являются убыточными, требуют модернизации и находятся в сложном положении из-за низкой эффективности, большой доли ручного труда. В настоящее время сельхозпредприятия выживают, но не развиваются.

"До приватизации мы должны сохранить совхозы в работоспособном состоянии, им выделяется адресная финансовая помощь. Предприятия нуждаются в радикальной технической модернизации, их надо отстраивать заново. Сегодня строительство таких объектов на государственные средства практически исключено. Привлечение инвесторов позволит вывести совхозы на этап развития", - отметил Лабинов.

Всего в Карелии четыре крупных животноводческих предприятия, 100-процентный пакет акций которых находится в собственности республики: племенные хозяйства "Мегрега" и "Ильинское", а также совхозы "Ведлозерский" и "Толвуйский". "Мегрега" и "Ильинское", по данным карельских властей, являются лидерами по производству молока в регионе.