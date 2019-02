Все как у Аладдина. Саудовская Аравия впервые открывает туристическое направление

АЛЬ-УЛА /Саудовская Аравия/, 11 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Зеленцов/. Власти Саудовской Аравии презентовали первое туристическое направление в королевстве - природный и культурный памятник всемирного наследия Аль-Ула, находящийся в провинции Эль-Мадина в 1 тыс. км от Эр-Рияда.

В регионе находится первый для страны памятник ЮНЕСКО - огромный комплекс археологических объектов - древние гробницы Мадаин-Салих, а также солнечные часы в виде скалы - Тантора, руины средневекового арабского города.

Из Набатейского царства

Аль-Улу считают важным историческим местом Аравийского полуострова. Первые упоминания об этом месте появляются в VI веке до н.э.

Известным поселением Аль-Улы является комплекс Мадаин-Салих с более чем 100 скальными захоронениями и древней системой гидротехнических сооружений. Раньше в этом месте был древний город Набатейского царства Хегра (государство, образованное группой семитских племен в III веке до н.э. - 106 году н.э.), являвшимся вторым по значимости после столица набатеев - Петры (нынешняя Иордания).

Сейчас Мадаин-Салих - главная достопримечательность Аль-Улы. Скалы с открытыми древними гробницами, с наскальными надписями, скульптурными композициями, находятся в открытом доступе для всех туристов. По словам кураторов проекта развития курорта, за последний год памятник ЮНЕСКО посетило около 30 тысяч человек.

"Гора российских журналистов"

Вертолетная экскурсия по нынешней Аль-Уле впечатляет: как на ладони показаны все главные достопримечательности туристической точки саудовского королевства.

Песчаный рельеф переливается с горным: по всей территории разброшены монументальные скалы-великаны. Величественная пустыня соседствует с пальмами, стоящими ровно друг к другу как на грядке. И верблюды. Караваны верблюдов. Все как у Аладдина - The whole new world ("Целый новый мир").

В конце вертолетной экскурсии пилот высадил журналистов на вершину одной скалы. Сотрудники российских медиа могли медитировать среди гор и огромной аравийской пустыни практически час.

Скала, в отличие от многих соседних других, была безымянной, поэтому журналисты решили шутя дать ей имя - Russian Journalists Rock ("Гора российских журналистов").

Принц и Кассель

Саудовский принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд посетил Аль-Улу 10 февраля и официально представил стратегию развития первого туристического кластера страны, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Торжественная церемония прошла в концертном зале "Аль-Марайя", построенном посреди пустыни. В зале собралась элита саудовского государства, послы разных стран, представители деловых кругов и мирового шоу-бизнеса. Ведущим церемонии был актер Венсан Кассель, рассказавший о существовании "общественного договора" между людьми и природой, который необходимо сохранить.

Вся сцена - это искусственно созданная пустыня, на огромных мультимедийных экранах - презентации аравийской провинции. В том числе, и про древнюю историю.

Аль-Ула и Россия

На церемонии присутствовали также представители России.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, кроме успешного экономического и политического взаимодействия двух стран, Москве и Эр-Рияду нужно наращивать потенциал в туристическом партнерстве.

"Эрмитаж заинтересован в сотрудничестве. Будет создана команда археологов для работ в Аль-Уле", - сообщил Дмитриев.

Глава РФПИ также сказал, что уже сейчас началось обсуждение ослабления процедуры получения саудовских виз для россиян.

Не только Мекка

Ранее Саудовская Аравия, в основном, была доступна лишь для паломников, совершающих хадж (религиозное паломничество мусульман в Мекку).

В 2017 году в рамках стратегии развития страны до 2030 года ("Видение Саудовской Аравии 2030") была поставлена цель начать развивать туризм в королевстве. Выбор пал на Аль-Улу. Эр-Рияд создал отдельную Королевскую комиссию по развитию региона.

"К 2023 году мы прогнозируем прирост туристов до 230 тысяч, к 2035 - от 1,5 до 2 млн", - заявил журналистам исполнительный директор Королевской комиссии Амр аль-Мадани.

По его словам, общая стратегия развития округа заключается в создании национального заповедника, целью которого станет защита природных и археологических ценностей Аль-Улы. Потом саудовцы готовы открыть курорт-кемпинг. При этом, по словам директора комиссии, они не хотят массового туризма, потому что сохранность природы важнее.

Отдельный пункт - защита южноаравийского леопарда, которого в открытой природе осталось 100 особей. Для королевства это государственная программа.

Социальным проектом станет и увеличение рабочих мест для округа, предоставление стипендий для изучения природы и культуры кластера.