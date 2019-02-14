Максимальная ставка по рублевым вкладам в первой декаде февраля снизилась до 7,5%

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, в первой декаде февраля 2019 года снизилась до 7,50%, говорится в материалах Банка России.

В третьей декаде января ставка находилась на уровне 7,55%.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.