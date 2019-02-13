СОЧИ, 13 февраля. /ТАСС/. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин выступил против возврата рекламы пива. Об этом он заявил в среду на форуме "Здоровое общество. На пути к цели: 80+".

"Вообще нам нужно отказаться от того, что какие-то инициативы рассматривать по разрешению рекламы пива <...> Мне кажется, нам нужно хотя бы сохранить то, чего мы достигли", - сказал Топилин на сессии "На пути к ожидаемой продолжительности жизни 80 лет в России: задачи и решения".

Ранее Госдума во втором чтении отложила рассмотрение законопроекта, которым, в частности, предлагается исключить принятые ранее нормы, "отменяющие с 1 января 2019 года возможность размещения рекламы пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, в телепрограммах во время трансляции в прямом эфире или в записи спортивных соревнований (в том числе спортивных матчей, игр, боев, гонок) и на телеканалах, специализирующихся на материалах и сообщениях физкультурно-спортивного характера". Кроме того, планируется сохранить "возможность размещения рекламы пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, в периодических печатных изданиях".

Законопроект разрешает распространение рекламы напитка на телевидении и радио "в ночное время с 23:00 до 7:00 часов по местному времени". Предлагается отменить запрет на использование в рекламе алкогольной продукции образов людей и животных, за исключением случаев использования образов несовершеннолетних. Действующая норма "ограничивает использование в рекламе средств индивидуализации товаров и их изготовителей, если в соответствующих обозначениях содержатся образы людей и животных". При этом запрет на использование в рекламе алкогольной продукции образов несовершеннолетних сохраняется.

Экономические стимулы для приверженцев ЗОЖ

В ходе форума Топилин также выразил мнение, что корпоративные программы по сохранению здоровья будут неэффективны, если сотрудников не заинтересовать материально.

"Я глубоко убежден в том, что просто внедрением этих программ мы не сможем добиться результатов. Весь наш анализ ситуации с построением системы социального страхования и медстрахования <...> она сейчас никоим образом не мотивирует ни работников, ни работодателей заниматься такими программами, проектами", - сказал министр.

По его словам, в короткие сроки с профсоюзами и работодателями Минтруду нужно "найти какие-то экономические стимулы для того, чтобы эту ситуацию поправить". Топилин привел в пример отчисления за медицинское и социальное страхование работников, которые равны для всех работодателей. В то же время продолжительность больничных листов у работников разная на различных предприятиях. Кто-то из работников имеет вредные привычки, но это никак не влияет на отчисления на его страховку и выплаты по больничному.

"Надо очень внимательно посмотреть, почему за тех, кто относится безответственно к здоровью, за них фактически в системе страхования расплачиваются те, кто бегает и занимается спортом, - отметил министр, добавив, что тут нужен консенсус, а не быстрые решения. - Я уверен, что без экономических стимулов, одной лишь пропагандой... нам не удастся достичь очень серьезных результатов".

О форуме

Форум "Здоровое общество. На пути к цели: 80+" в Сочи проводится впервые в рамках Российского инвестиционного форума. Планируется, что он станет профильной ежегодной площадкой по обсуждению инструментов достижения цели по увеличению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году.

Основная часть повестки форума будет посвящена выработке предложений экспертным сообществом по реализации национальных программ и проектов по направлениям "Демография", "Здравоохранение", "Наука", "Образование" и "Экология". Форум проводится при поддержке Минздрава РФ.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. 13 февраля - так называемый нулевой день, когда делегации прибывают в Сочи. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.