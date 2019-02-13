Аксенов: правительство РФ может выделить 1,1 млрд рублей на ремонт дорог в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 февраля. /ТАСС/. Правительство России из резервного фонда планирует выделить 1,1 млрд рублей на ремонт дорог в столице Республики Крым - Симферополе, сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов на встрече с вице-премьерами регионального правительства и городскими властями.

Ранее Аксенов сообщал, что состояние дорог в отдельных районах Симферополя таково, что по ним не может проехать даже автомобиль повышенной проходимости, новое асфальтовое покрытие необходимо 50% городских дорог. Он также поручал министерству транспорта региона совместно с муниципалитетами провести полную инвентаризацию состояния дорог.

"Необходимо привести в порядок крымскую столицу для того, чтобы люди жили в комфортном, благоустроенном городе…Так, планируется, что из резервного фонда правительства Российской Федерации будет выделено 1,1 млрд рублей на ремонт дорог в Симферополе", - приводятся слова Аксенова на правительственном портале республики.

По словам главы региона, это касается и капитального ремонта, и содержания дорог. Кроме того, в этом году, отметил Аксенов, на капитальный ремонт дорог в Симферополе выделено 700 млн рублей из Президентского фонда, 400 млн рублей уже подтверждено. Также в этом году из городского и республиканского бюджетов будет выделено по 70 млн рублей на проектирование улиц, которые будут отремонтированы в 2020 году.

"2,2 млрд рублей - это большие деньги для города Симферополя. Я требую, чтобы мы увидели с вами положительные изменения… должны быть обозначены зоны ответственности по уборке улиц, помывки барьерных ограждений. На дорогах должна быть разметка, которая продержится длительное время. Все пешеходные переходы должны быть светоотражающими", - подчеркнул Аксенов.

По словам главы администрации Симферополя Натальи Маленко, из 1140 городских дорог 570 - без асфальтового покрытия. Городские власти планируют составить электронную карту дорог, где будут указаны планы ремонта на 5 лет.