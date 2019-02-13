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РБК: "Лукойл" заинтересовался покупкой активов "Нового потока"

Как сообщает издание, основной актив группы находится в залоге у Сбербанка, который отверг предложение компании Алекперова

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. "Лукойл" сделал Сбербанку предложение о покупке Антипинского НПЗ и месторождений группы "Новый поток" Дмитрия Мазурова. Об этом пишет в среду РБК со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

В сентябре 2018 года Сбербанк стал владельцем "золотой акции" Антипинского НПЗ, все имущество завода находится у банка в залоге. Кроме того, представители банка вошли в правление ГК "Новый поток".

"Компания Вагита Алекперова сделала Сбербанку предложение о покупке Антипинского НПЗ и месторождений, но недавно глава госбанка Герман Греф отверг его", - приводит издание слова одного из своих собеседников. Неудачу в переговорах подтвердил и второй собеседник РБК.

Представители Сбербанка, "Нового потока" и "Лукойла" отказались от комментариев изданию.

12 февраля зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов сообщил в интервью газете "Коммерсантъ", что банк ведет переговоры с кругом потенциальных инвесторов по Антипинскому НПЗ.

Группа компаний "Новый поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым. Основной актив "Нового потока" - Антипинский НПЗ мощностью 9 млн тонн нефти. В группу также входит Марийский НПЗ мощностью более 1,6 млн т, в управлении находится Афипский НПЗ мощностью 6 млн т.

Теги
РоссияАлекперов, Вагит ЮсуфовичГреф, Герман Оскарович
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