"Аэрофлот" во второй раз вошел в пятерку мирового рейтинга цифровизации

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Крупнейшая российская авиакомпания - "Аэрофлот" - второй год подряд заняла четвертое место в мире по цифровизации среди мировых авиаперевозчиков согласно рейтингу консалтинговой компании Bain. Об этом рассказал в интервью телеканалу "Россия 24" генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев.

"Мы уже второй год удерживаем прочное четвертое место по цифровизации в мире, согласно рейтингу консалтинговой компании Bain. Я думаю, что у нас есть все шансы подняться выше", - сказал Савельев.

Он добавил, что в ближайшее время "Аэрофлот" представит широкой общественности свои цифровые наработки для сотрудников авиаперевозичка. Вместе с этим Савельев рассказал, что после перехода на платформу для хранения и обработки данных SAP HANA у компании в семь раз поднялась эффективность автоматизированной отчетности. "Раньше самолет разворачивали один час двадцать минут, а сейчас мы разворачиваем самолет за 40-45 минут", - отметил Савельев, добавив, что при помощи использования данной системы в авиакомпании видят перемещения всей наземной техники: тягачей, поливальных машин и автобусов для перевозки пассажиров.

"Это уникальные вещи, которые нужно показывать", - резюмировал глава "Аэрофлота".