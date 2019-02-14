Глава Минсельхоза подтвердил прогноз по урожаю зерна в 2019 году в объеме 118 млн тонн

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Урожай зерна в России в 2019 году может составить 118 млн т, сообщил журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

"С учетом последних данных, которые Минсельхоз собрал от регионов, есть основания для повышения прогноза по сбору зерновых в текущем году до 118 млн т. Это примерно на 5% больше по сравнению с результатом прошлого года, что позволит полностью обеспечить внутренние потребности страны и нарастить экспортный потенциал", - сказал он.

Изначально Минсельхоз РФ прогнозировал урожай зерна в России в 2019 году в диапазоне 108-110 млн т. Позже в презентации министерства появились данные из регионов, согласно которым потенциал сбора зерновых и зернобобовых культур в РФ в 2019 году составит 118 млн т.

В 2018 году урожай зерна в РФ составил 112,8 млн т против рекордных 135,4 млн т в 2017 году.

Льготное кредитование экспорто-ориентированного АПК

Патрушев отметил, что объем льготного кредитования производителей агропромышленной продукции, направляемой на экспорт, до 2024 года составит 280,9 млрд рублей.

"Минсельхоз будет поддерживать производство экспортно-ориентированной продукции, в основном, через механизм льготного кредитования организаций АПК. Общий объем средств на эти цели до 2024 года составит 280,9 млрд рублей", - сказал он.

Среди других мер поддержки отрасли министр назвал такой финансовый инструмент, как возмещение части затрат на мелиорацию. В 2019 году предусмотрено 2,5 млрд рублей, общий объем средств до 2024 года - 36,8 млрд рублей. Кроме того, на транспортировку продукции АПК в 2019 году предусмотрено 1,3 млрд рублей, общий объем средств до 2024 года - 26 млрд рублей, на ее продвижение на внешних рынках в 2019 году предусмотрено 300 млн рублей, общий объем средств до 2024 года - 2 млрд рублей. Министр отметил, что с 2020 года начнет действовать механизм сертификации продукции. Общий объем средств до 2024 года, выделяемый на эти цели, составит 2,8 млрд рублей.

По мнению министра, эффективно и быстро нарастить экспорт невозможно без отбора и поддержки конкретных производственных проектов. Для этого в субъектах России организована работа по формированию региональных стратегий экспорта, определению точек роста, а также сбору и анализу экспортно-ориентированных проектов.

"На текущий момент в Минсельхоз поступило более 500 заявок с описанием отраслевых инвестиционных проектов, направленных на прирост новой товарной массы, которые в перспективе к 2024 году позволят обеспечить порядка $18 млрд экспорта. Из них порядка 50 находятся в высокой степени детализации и проработки", - сообщил Патрушев.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.