Минсельхоз ожидает, что Россия начнет поставлять говядину в Турцию в 2019 году

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Минсельхоз РФ ожидает, что поставки отечественной говядины на турецкий рынок начнутся в 2019 году. Об этом сообщил журналистам глава министерства Дмитрий Патрушев в рамках Российского инвестиционного форума, который проходит в Сочи 14-15 февраля.

"Номенклатура [поставляемых в Турцию] товаров в дальнейшем будет расширяться - например, Минсельхоз ожидает, что уже в этом году начнутся поставки отечественной говядины", - сказал министр в четверг.

По его словам, сейчас Россия активно завоевывает турецкий рынок. В прошлом году российский сельскохозяйственный экспорт в Турцию вырос на 7%, до $1,9 млрд. В первую очередь, это обусловлено существенным увеличением поставок пшеницы и ячменя, пояснил Патрушев.

Кроме того, отметил он, одним из приоритетных рынков для России является Китай, и Минсельхоз уже провел большую работу, чтобы обеспечить российским производителям доступ на него. Как отметил министр, в 2019 году впервые начались поставки мяса птицы, в ближайшее время в Китай пойдет отечественная молочная продукция - ее поставщики уже согласованы китайской стороной.

Также, по словам министра, одним из важных направлений является Ближний Восток, в частности, активно развиваются торговые отношения с Ираном. В прошлом году сельскохозяйственный товарооборот между Россией и Ираном вырос в 1,5 раза и составил около 1,2 млрд долларов, причем российский экспорт увеличился почти на 45% за счет роста объемов поставок кукурузы, подсолнечного масла, баранины и козлятины. "Трехстороннее соглашение о поставках пшеницы на иранский рынок, которое подписали Россия, Казахстан и Иран на этой неделе, может стать еще одним шагом в сторону развития отношений нашей страны с Тегераном", - добавил Патрушев.

Главная тема Российского инвестиционного форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.