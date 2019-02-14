Алекперов: судьба сделки ОПЕК+ станет ясна после определения санкций против Ирана

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Дальнейшая судьба сделки ОПЕК + станет понятна в апреле после прояснения ситуации с санкциями против Ирана, сообщил ТАСС президент "Лукойла" Вагит Алекперов в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Все будет зависит от того, как в апреле сложится ситуация вокруг Ирана. Насколько будет усиление санкций", - сказал он.

ОПЕК и другие страны - производители нефти, не входящие в картель, в декабре прошлого года договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Согласно этому решению, 11 стран ОПЕК, участвующих в соглашении, должны снизить добычу на 812 тыс. баррелей в сутки - до 25,94 млн баррелей. В январе, как следует из отчета, эти страны снизили добычу только на 698 тыс. баррелей в сутки - до 26,05 млн баррелей. Таким образом, уровень исполнения сделки странами ОПЕК в январе составил 86%. Венесуэла, Ливия и Иран освобождены от сокращения добычи.

Иран, который находится под санкциями США, нацеленными на снижение его нефтяного экспорта до нуля, в январе почти не потерял в добыче. По данным вторичных источников ОПЕК, его добыча снизилась всего на 4 тыс. баррелей в сутки - до 2,75 млн баррелей.

Также добыча снижалась в Венесуэле - на 59 тыс. баррелей в сутки, до 1,1 млн баррелей, и в Ливии - на 52 тыс. баррелей в сутки, до 895 тыс. баррелей.

Демпфирующий акциз

Алекперов отмтеил, что "Лукойл" считает демпфирующий акциз работающим механизмом на рынке нефтепродуктов, компания не несет значительных потерь.

"Сегодня это не уже даже не соглашение, а договоренность. На сегодняшний день механизм по регулированию внутреннего рынка - это демпферная надбавка - он не идеален, но механизм рабочий. Он требует совершенствования, но кардинально менять законодательство и форму присутствия на рынке нет необходимости", - сказал он.

По словам Алекперова, "сегодня целый пакет сформирован в министерстве, у нас консолидированная позиция". "Самое главное - чтобы не страдал внутренний рынок. Значительных потерь у нас нет. У нас задача одна, и у компаний и у правительства - сократить влияние цен на нефть на внутренний рынок", - заявил глава "Лукойла".

Налоговый маневр и стабилизация цены бензина

К 2024 году в России должен завершиться налоговый маневр в нефтяной отрасли, в рамках которого будет обнулена экспортная пошлина на нефть при одновременном увеличении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Рост НДПИ и снижение экспортных пошлин на нефть могут привести к росту ее внутренней цены, в результате чего возрастет себестоимость производства нефтепродуктов.

Для сдерживания внутренних цен на топливо, в частности, предусмотрены демпфирующие механизмы. Например, государство будет компенсировать компаниям разницу между установленной базовой ценой топлива и более высокой экспортной ценой.

Также предусмотрен обратный акциз на нефть, поступающую на нефтеперерабатывающие заводы. Так, если на выпуск бензина класса "Евро-5" приходится более 10% первичной переработки, то заводу будут компенсировать 3 тыс. рублей на тонну перерабатываемого сырья. Но при условии поставки топлива на внутренний рынок. Обратный акциз получат НПЗ, которые уже модернизировали производство или намерены сделать это в течение трех лет.

Кроме того, нефтяники обязались заморозить оптовые цены на бензин и дизельное топливо с 1 ноября по 31 декабря 2018 г. на уровне июня, а с января по 31 марта 2019 года - удерживать их рост на уровне прогнозируемой в стране инфляции.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.