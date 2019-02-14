Эксперты: Fitch 15 февраля может повысить суверенный рейтинг России

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch 15 февраля может принять решение о повышении суверенного рейтинга России до уровня "BBB" с текущего "ВВВ-" с позитивным прогнозом, считают эксперты, опрошенные ТАСС.

9 февраля агентство Moody's повысило рейтинг РФ до инвестиционного уровня "Baa3" со "стабильным" прогнозом. Это было последнее из большой тройки рейтинговых агентств, принявшее решение о повышении рейтинга России до инвестиционного. Ранее в феврале 2018 года S&P повысило рейтинг РФ до инвестиционного уровня "BBB-".

Суверенный рейтинг был понижен двумя агентствами - Moody's и S&P - до спекулятивного в 2015 году на фоне введения санкций США и Евросоюза, падения цен на нефть и высокой волатильности на валютном рынке. Fitch при этом оставил рейтинг без изменений на уровне "BBB-". С сентября 2017 года Fitch поддерживает рейтинг неизменным с "позитивным" прогнозом.

Позитивный прогноз

Аналитики ВТБ Капитал проанализировали вероятность дальнейшего повышения рейтинга страны, которой ранее был присвоен рейтинг с прогнозом "позитивный". Рассмотрев 400 случаев, когда рейтинг в результате был либо повышен, либо, наоборот, прогноз был пересмотрен с понижением до "стабильного", эксперты пришли к выводу о том, что в 60% случаев агентство Moody's принимает то или иное решение о рейтинговом действии в течение года с момента присвоения стране "позитивного" прогноза, а агентство Fitch с вероятностью 75% принимает решение об изменении рейтинга в течение 450 дней.

Также аналитики учли случаи, когда рейтинг от обоих агентств не менялся с "позитивного" ни в ту, ни в другую сторону в течение обозначенного периода. В итоге ВТБ Капитал пришел к выводу о том, что вероятность повышения рейтинга РФ агентством Fitch в ближайшее время составляет около 30%, что весьма существенно.

"Мы видим возможности для повышения рейтинга, учитывая позитивный прогноз и отмечаемое рейтинговыми агентствами снижение уязвимости экономики к перепадам цен на нефть", - отметил в свою очередь глава Sberbank Investment Research Ярослав Лисоволик. По его словам, такое решение пока не учитывается в котировках рынка, поэтому если оно будет принято, можно ожидать позитивной реакции российского валютного и фондового рынков.

Улучшение экономических показателей

Аналитики Газпромбанка в своем специальном обзоре отмечают, что в результате проводимой фискальной политики финансово-бюджетные показатели России по итогам 2018 года заметно превысили августовские ожидания Fitch. Так, ранее агентство ожидало, что профицит федерального бюджета составит 1% ВВП, тогда как фактический профицит составил 2,8%.

Кроме того, международные резервы России продолжают расти, обращают внимание эксперты Газпромбанка. За 2018 год резервы увеличились на $35 млрд до $467 млрд, за два месяца 2019 года - еще на $10 млрд до $478 млрд, а к марту 2019 года Фонд национального благосостояния может достичь показателя в $98 млрд (по сравнению с $42 млрд в марте 2018 года). Вдобавок правительство России смогло без существенных изменений к начальным параметрам принять программу по поэтапному повышению пенсионного возраста, которую рейтинговые агентства неоднократно называли в числе одного из самых необходимых изменений.

"Мы полагаем, что вероятность повышения рейтинга в эту пятницу высока", - пишет в обзоре аналитик Газпромбанка Евгений Хилинский. "Позитивный прогноз, присвоенный в сентябре 2017 года, может сохраняться агентством до сентября 2019 года, но большинство триггеров для повышения рейтинга частично или полностью исполнены", - отметил он.

По мнению главного экономиста ING Bank по России и СНГ Дмитрия Долгина, агентство Fitch отметит заслуги ЦБ и Минфина, но решение о самом рейтинге будет зависеть от оценки реалистичности планов правительства по ускорению роста ВВП и от восприятия санкционных рисков. "Учитывая исторически благосклонный взгляд Fitch на Россию, мы не исключаем повышения рейтинга до BBB", - заключил он.

Санкционные риски

"Fitch отмечало, что рейтинговая модель допускает наличие у России рейтинга "BBB", который оказывается меньше только из-за корректировки на структурные факторы и сохраняющиеся внешние риски", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. По его словам, упомянутые факторы и риски могут повлиять на то, что агентство сохранит в пятницу текущие параметры рейтинга и прогноз по нему без изменений.

Главный экономист "Ренессанс Капитала" по РФ и СНГ Олег Кузьмин также полагает, что, несмотря на проводимую в России ответственную макроэкономическую политику, "существующая неопределенность с возможными будущими санкциями и некоторые внутренние институциональные ограничения не позволят пока агентству повысить рейтинг".

"Если ключевым фактором в принятии решения по рейтингу будут не показатели прошлого года, а прогноз на 2019 год, то текущий уровень рейтинга может сохраниться", - считает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. Аналитики Fitch ранее отмечали, что ждут снижения цен на нефть в 2019 года по сравнению с 2018 годом и в целом снижения темпов роста российской экономики. Также остается неопределенность относительно санкционных рисков. "Указанные факторы могут ограничить потенциал повышения суверенного рейтинга России", - заключил Монастыршин.