Проекты из почти 150 городов поступили на конкурс АСИ "100 городских лидеров"

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Проекты из почти 150 российских городов поступили на отбор новой программы Агентства стратегических инициатив (АСИ) "100 городских лидеров", сообщила в четверг гендиректор АСИ Светлана Чупшева на деловом завтраке в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Мы запустили 15 января проект "100 городских лидеров", завтра подводим итоги... Этот наш конкурс показал огромный запрос, запрос граждан на изменения, на возможность участвовать в этих изменениях. У нас [в проекте] приняли участие 75 регионов, 148 городов, причем, половина из них - города [с населением] до 100 тыс. человек, а это значит есть огромный запрос не только на развитие агломерации", - сказал Чупшева.

Проект "100 городских лидеров" запущен АСИ для вовлечения активных граждан в создание комфортной городской среды: они могут подать заявки и предложения по улучшению своих городов через сайт проекта. Для финалистов программы Центр городских компетенций АСИ проведет курс акселерации. Под руководством наставников будут организованы проектные сессии, воркшопы, стажировки в других городах, а также инвест-питчинг с крупнейшими институтами развития. Чупшева отметила, что в итоге лучшие готовые решения можно будет реализовать в любом городе страны.

"АСИ всегда, с момента создания очень тесно работало с регионами... Теперь Агентство стратегических инициатив приходит в каждый город, наша задача - дотянуться до каждого человека, до каждого предпринимателя, вовлечь в их в нашу полемику экономического развития", - добавила Чупшева.

Планируется, что в ходе реализации программы "100 городских лидеров" число участников устойчивых городских сообществ к 2021 году составит 50 тыс.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.