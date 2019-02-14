Нижегородская область получит 9 млрд рублей на оздоровление Волги

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Порядка 9 млрд рублей из федерального бюджета будет направлено в течение ближайших трех лет на оздоровление Волги на территории Нижегородской области. Об этом сообщил в четверг глава региона Глеб Никитин на панельной сессии "Экология как индикатор качества" на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Из 12 млрд средств, которые выделены нам на ближайшую трехлетку по нацпроекту ("Экология"), 9 млрд - средства на оздоровление Волги", - сказал он.

По словам Никитина, в программу реализации проекта вошло 88 станций водоочистки. В результате их строительства и модернизации объем загрязненных сточных вод, поступающих в Волгу на территории региона, планируется снизить в три раза.

"Проектом предполагается, что в целом по стране этот показатель необходимо снизить в три раза. В нашем регионе тоже [стоит такая задача] - с 0,35 кубических километров до 0,1", - отметил Никитин. По его словам, это позволит улучшить качество водопроводной воды. "Вода будет более чистой, затраты на водоподготовку снизятся, количество вредных примесей - фенолов, меди, цинка - тоже уменьшится", - добавил он.

Волга - пятая по величине в России и самая крупная река в Европе длиной более 3 тыс. км. Среди основных проблем Волги и Волжского бассейна эксперты и экологи называют сильное загрязнение и плохое качество воды, в ряде случаев достигающее критического уровня. Другой проблемой реки являются затонувшие суда. По подсчетам экспертов, на дне Волги лежит не менее 3 тыс. затонувших и брошенных нефтеналивных, пассажирских и грузовых судов.

Ранее сообщалось, что на оздоровление Волги на территории Нижегородской области до 2024 года необходимо около 15,8 млрд рублей.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.