ВЭБ.РФ и "Россети" договорились о сотрудничестве по цифровой трансформации электросетей

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Компания "Россети" и ВЭБ.РФ заключили меморандум о сотрудничестве в области цифровой трансформации электросетей и диверсификации деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания в рамках Российского инвестиционного форума.

ВЭБ.РФ и "Россети" договорились о приоритетных направлениях дальнейшего долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества. Стороны готовы определить проекты, направленные на развитие и внедрение цифровых технологий в электросетевом комплексе, в том числе с использованием российской высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

"Для реализации подобных проектов ВЭБ.РФ готов финансировать покупателей такой продукции по льготной ставке. ВЭБ.РФ в настоящее время работает над расширением инструментов финансирования для стимулирования спроса на российскую продукцию гражданского назначения", - сказал глава госкорпорации Игорь Шувалов.

Меморандум предусматривает стимулирование развития производства продукции гражданского назначения для компаний группы "Россети" и взаимодействие при реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

"Россети" заинтересованы в развитии производств отечественной продукции для электросетевого комплекса. Убежден, что такое объединение усилий бизнеса и института развития поможет найти точки соприкосновения финансового и промышленного потенциала для реализации нашего масштабного проекта по цифровой трансформации электроэнергетической отрасли и достичь наибольшего мультипликативного эффекта не только для каждой из сторон, но и всей экономики в целом", - отметил генеральный директор "Россетей" Павел Ливинский.

О компании

Компания "Россети" является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА.

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030".

О форуме

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.