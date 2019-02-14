ФСК и "Русская медная компания" договорились об электроснабжении ряда месторождений меди

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Председатель правления Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы Андрей Муров и президент "Русской медной компании" (РМК) Всеволод Левин на полях Российского инвестиционного форума подписали соглашение о взаимодействии в рамках техприсоединения к ЕНЭС Малмыжского золото-медно- порфирового месторождения, а также иных перспективных проектов. Об этом передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Подписанный документ предполагает координацию работы для обеспечения надежного электроснабжения существующих объектов РМК, а также в ходе развития электросетевых комплексов регионов присутствия предприятий компании.

ФСК ЕЭС к настоящему моменту проведен анализ возможной схемы электроснабжения Малмыжского золото-медно-порфирового месторождения в Хабаровском крае, которая предполагает мероприятия, связанные в том числе с развитием сетевой инфраструктуры 220 и 500 кВ. Запасы перспективного месторождения оцениваются в 5,1 млн т меди и 278 т золота. Планируемая потребность в мощности - до 250 МВт.

В 2018 году ФСК ЕЭС завершила работы по технологическому присоединению Михеевского ГОКа (Челябинская область, входит в Группу РМК) в объеме максимальной заявленной мощности - 80 МВт.

Малмыжское золото-медно-порфировое месторождение было открыто в 2006 году. Группа РМК планирует построить на месторождении современный горно-обогатительный комбинат, который будет перерабатывать до 35 млн т руды в год. Инвестиции в проект составят порядка 115 млрд рублей. Общий объем отчислений в бюджеты разного уровня и внебюджетные фонды за время работы предприятия превысит 100 млрд рублей.