В "Мираторге" не проходили проверки ФНС и ФСБ

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. В "Мираторге" не проходили проверки ФНС при участии ФСБ. Об этом журналистам в рамках Российского инвестиционного форума сообщил президент "Мираторга" Виктор Линник.

"Нас проверяют в рабочем режиме. Нет, у нас визитов никаких не было. Если вопросы возникают, наших сотрудников в рабочем порядке вызывают, проверяют", - сказал он.

По мнению Линника, прошедшие в ряде агрохолдингов проверки являются рабочей ситуацией, от которой никто не застрахован. "Может, это даже элементарная ошибка", - предположил он.

Ранее ФНС сообщила, что совестно с ФСБ провела проверки в 13 регионах России в целях ликвидации "площадок" поставщиков сельхозпродукции, которые могли использовать эти площадки для необоснованного возмещения сумм НДС при экспорте продукции. По результатам данных мероприятий будет дана оценка степени вовлеченности крупнейших мукомольных, животноводческих, комбикормовых и прочих заводов - переработчиков в незаконную схему минимизации налоговых обязательств.

ФНС выявила пять наиболее крупных "площадок" недобросовестных поставщиков, деятельность которых направлена на создание условий для легализации НДС, заявляемого в составе налоговых вычетов переработчиками зернового рынка.