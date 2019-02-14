ВЭБ.РФ и ГПБ профинансируют строительство четырех заводов по переработке отходов в энергию

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. ВЭБ.РФ и Газпромбанк договорились профинансировать строительство на территории Московской области четырех заводов по термической переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) в энергию. Соответствующее соглашение подписано в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщается в пресс-релизе ВЭБ.РФ.

Общая стоимость проекта составит около 155 млрд рублей. При этом ВЭБ.РФ планирует направить на его реализацию не менее трети кредитных средств, говорится в сообщении пресс-службы.

Заводы будут построены в Воскресенском и Солнечногорском муниципальных районах, а также в Наро-Фоминском и Богородском городских округах. Ожидается, что они будут перерабатывать 2,8 млн т отходов в год, что составляет около четверти объема образования отходов в Московском регионе. В результате термической переработки отходов суммарно будет вырабатываться до 2,2 млрд кВт ч электроэнергии в год.

Строительство планируется завершить в 2021-2022 годах.

Как отметил первый зампредседателя правления ВЭБ.РФ Николай Цехомский, слова которого приведены в пресс-релизе, развитие высокотехнологичных производств является одним из основных направлений деятельности ВЭБ.РФ. Сейчас на рассмотрении находятся 34 проектные инициативы в сфере инфраструктуры и городской экономики - общей стоимостью 1,22 трлн рублей с обсуждаемым объемом участия 359 млрд рублей, добавил он.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.