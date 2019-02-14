Хабаровский край поможет "Русской медной компании" в освоении Малмыжского месторождения

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписал соглашение с президентом АО "Русская медная компания" (РМК) Всеволодом Левиным, согласно которому власти края окажут содействие РМК в освоении Малмыжского месторождения.

"Мы сегодня договорились, что все работы, которые может производить наш малый и средний бизнес, будут передаваться нашим компаниям. Со своей стороны, Хабаровский край обязуется все, что сегодня производится на территории Хабаровского края, продавать и поставлять для "Русской медной компании". Это металлоконструкции, металлопрокат и так далее", - заявил журналистам после подписания Фургал, отметив, что РМК планирует вложить в разработку около 115 млрд рублей.

Согласно документу, правительство Хабаровского края обязуется оказать содействие и поддержку в реализации проекта по освоению Малмыжского месторождения. "Русская медная компания", со своей стороны, при создании 1,4 тыс. рабочих мест планирует отдать приоритет местным специалистам - жителям Амурского и Нанайского районов. Сейчас предприятие ведет геологоразведку.

Малмыжское месторождение располагается в 50 км от села Троицкого. Его геологическое изучение началось в 2006 году совместно двумя специализированными компаниями из Канады и США. Так, на территории Нанайского района было обнаружено одно из крупнейших месторождений меди и золота в России. По данным министерства природных ресурсов Хабаровского края, общий объем запасов оценивается в 5,6 млн тонн меди и 282 тонны золота.

"Русская медная компания" выкупила право на добычу у иностранцев в октябре прошлого года. В планах руководства РМК - построить на месторождении горно-обогатительный комбинат мощностью до 35 млн тонн руды в год. Начало строительства запланировано на 2021 год.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.