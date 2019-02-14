Глава Минприроды считает, что никто не откажется от российского СПГ из-за санкций

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин не думает, что кто-либо из стран готов отказаться от покупки дешевого российского СПГ в случае введения очередных санкций США.

"Я не понимаю, как можно заставить не покупать дешевое сырье. Я не думаю, что есть такие державы, которые могут такими решениями просто остановить развитие промышленности той или иной страны. Это во-первых глупо, во-вторых, не надо себя тешить амбициозными планами, они заблуждаются", - сказал Кобылкин журналистам в ответ на просьбу прокомментировать предложение сената США ввести санкции, нацеленные на инвестиции в российские СПГ-проекты за пределами РФ.

"Я думаю, что арктический СПГ будет очень долго востребован в мире, потому что он находится в естественном природном морозильнике, он отличается", - добавил министр.

Во вторник группа законодателей США представила законопроект, который в частности предполагает введение санкций в отношении 24 сотрудников ФСБ. Они, по версии американской стороны, имеют отношение к произошедшему в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Кроме того, американские законодатели предлагают ограничить транзакции со вновь выпущенными российскими суверенными облигациями, а также ввести санкции в отношении российских СПГ-проектов за пределами РФ и некоторых банков.